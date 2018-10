Un couple juif victime de harcèlements antisémites

Belgique – Un couple de Marchienne-au-Pont se déclare victime d’intimidations antisémites. Il subirait des insultes et des tags sur leur façade. Dernièrement, un homme les aurait braqués avec une arme.

Mardi dernier, vers 19h, Nicole a été victime d’une agression violente. Un homme a pointé une arme à feu sur le visage de la quadragénaire, rapportent ce vendredi les journaux SudPresse. Elle rentrait chez elle avec son mari et son fils.

“Nous sommes arrivés au feu rouge, installé devant un salon de coiffure, en vis-à-vis de notre rue. Là, se trouvait un individu, un homme barbu. Je l’ai reconnu, il m’avait insulté une semaine auparavant”, confie Corinne à nos confrères. “Cet homme, à notre arrivée, s’est tourné vers nous. Il a d’abord regardé mon mari puis s’est tourné vers moi. C’est là qu’il m’a dit ceci : ’Je vais te tuer d’une balle dans la tête !’ “. L’individu aurait alors sorti de sous sa veste une arme qu’il aurait pointé vers la jeune femme.

Nicole et son mari Eitan disent subir depuis des semaines un harcèlement constant. Menaces de mort, dégradations de leur habitation, agressions physiques et verbales, etc. Des intimidations antisémites, selon le couple. “Tout cela parce que nous sommes juifs ! “, déclare-t-il.

Pour l’agression de mardi dernier, ils ont à nouveau déposé plainte.

Source: rtl