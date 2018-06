Un collectif de personnalités françaises appelle l’Etat juif à reconnaître le génocide arménien : “Israël doit cesser de tergiverser”

Un collectif de personnalités françaises a appelé lundi l’Etat d’Israël à reconnaître le génocide arménien.

“En 1915-1916, un génocide majeur fut perpétré en Anatolie par le gouvernement Jeune-Turc sur la population arménienne de l’Empire ottoman. Un million et demi d’hommes, de femmes et d’enfants furent exterminés par épuisement lors de marches de la mort dans le désert, par assassinats multiples, viols systématiques ou inanition, des milliers d’enfants étant capturés et convertis de force”, rappellent les signataires dans une tribune publiée dans le journal Le Monde.Lire la suite sur lemondejuif.info