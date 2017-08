Un client du Supersal de Yavné : « J’ai eu la vie sauve grâce à une question »

Shlomo Brill faisait des courses avec sa femme mercredi dernier, le jour de l’attentat au couteau, au Supersal de Yavné lorsqu’un homme avec un accent arabe s’est approché de lui et lui a demandé s’il travaillait dans le magasin: « Ma femme et moi étions en train de faire du shopping et tout à coup, un homme avec un sac à dos et un accent arabe s’est approché de moi et m’a demandé si je travaillais là. J’ai dit non, et il a continué son chemin », a confié Shlomo Brill au Yediot Harahonot.

Mercredi 2 août, Niv Gil Nehemia âgé de 42 ans a été poignardé à 15 reprises dans un supermarché de Yavneh où il travaillait par un terroriste arabe de 19 ans du nom de Ismail Ibrahim abu Aram, du village arabe de Yatta contrôlée par l’Autorité palestinienne. Son état s’est stabilisé mais sa vie reste en danger.