Un célèbre chanteur américain exprime son soutien à Israël

David Dreiman, le soliste du groupe Disturb & Device, le plus célèbre groupe de Metal music est arrivé en Israël et s'est rendu en Vieille ville de Jérusalem. Il a voulu refaire le parcours et revivre les dernières minutes d'Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné par un terroriste il y a deux semaines près du Kotel. L'artiste a mis ses tefilines et a adressé un message ferme au BDS. Il a exprimé son « soutien total » à Israël et a regretté la manière dont les médias américains ont présenté l'attentat.