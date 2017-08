Un boxeur Palestinien a refusé de combattre contre le champion de boxe Thai d’Israël….

Un boxeur Palestinien a refusé mardi de combattre contre le champion de boxe Thai d’Israël, Amit Mdah, 16 ans, lors du Championnat du Monde Juniors de boxe qui se tient actuellement à Bangkok, en Thaïlande……Détails………

Mdah est un résident de Sumei, une ville Arabe de Galilée occidentale avec une population composée en grande majorité de druzes et de chrétiens.

Le championnat, où plus de 2000 participants de tous âges et de partout dans le monde entier prennent part, est considéré comme le championnat le plus prestigieux dans le domaine de la boxe Thai.

