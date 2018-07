Un bateau de la flottille de Gaza a été arrêté par la marine israélienne

Un des navires de la flottille qui a tenté de briser le blocus maritime israélien de la bande de Gaza a été arrêté dimanche par les autorités israéliennes, ont annoncé les organisateurs du « Freedom Flotilla ». Il s’agit de « L’Al Awda » qui avait accosté le 5 juillet dans le port d’Ajaccio. Ce chalutier dont le nom veut dire « Le Retour » auparavant destiné à la pêche en arctique, parti de La Rochelle il y a un mois brandissait les couleur de la Palestine. Trois autres bateaux de la flottille avaient quitté Palerme, en Sicile, le 21 juillet dernier, le « Freedom », le « Mairead » et le« Falestine ». Le « Freedom » et le « Falestine » approchent en ce moment du blocus et le « Mairead » a abandonné la flottille en raison d’un « problème » non identifié. Lire la suite sur tel-avivre.com