Un auditeur musulman en direct sur RMC : “On déteste les chiites, on espère qu’Israël bombardera l’Iran”

Un auditeur musulman français, originaire du Maroc, a appelé mercredi Israël à bombarder l’Iran responsable du massacre des sunnites en Syrie.

“Bachar al-Assad ne peut pas représenter l’avenir de la Syrie. Il y a déjà plus de 350 000 morts”, a-t-il déclaré en direct dans l’émission radio “Carrément Brunet” sur RMC.

“Je suis sunnite, à cause de lui on a la haine des chiites. On espère qu’Israël bombardera l’Iran. On ne peut pas oublier c’est impossible”, a-t-il poursuivi.

La majorité des pays arabes est sunnite tandis que les chiites sont majoritaires en Iran, en Irak ainsi qu'au Yémen.