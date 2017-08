Un assassinat dans la ville de Gan Yavné a été filmé par une caméra de surveillance….(vidéo)

Avraham Mamou, un jeune homme de 24 ans, a été abattu samedi dernier à Gan Yavné, Place de l’Indépendance. Alors que Avraham Mamou et plusieurs autres individus se promenaient dans la zone, un véhicule Hyundai sans plaque d’immatriculation s’est arrêté à proximité puis une personne en est sortie et a couru après Avraham avant de lui tiré dessus. La police a diffusé une vidéo des faits…..Détails et vidéo……..



Peu de temps après le meurtre, le véhicule à partir duquel l’assassin masqué était sorti a été retrouvé brûlé dans les environs du Moshav Shatulim.

Une équipe du Magen David Adom a été appelée en urgence sur les lieu du meurtre mais les médecins n’ont rien pu faire pour réanimer le jeune homme.

Selon la police, li s’agireait d’un réglement de compte, cependant, personne n’a encore été arrêté.

Source Koide9enisrael