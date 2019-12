Un accord Hamas-Fatah négocié par la Turquie et le Qatar?

Israël, l’Autorité palestinienne et le Hamas sont en train de négocier un accord à multiples facettes avec la Turquie, le Qatar et les États-Unis pour mettre fin aux tirs de roquettes depuis Gaza et affirmer un accord de partage du pouvoir palestinien. Ce couloir étroit débouchant éventuellement sur une trêve à long terme à Gaza, bien que coûteux pour Israël, conserve, à ce stade, les faveurs de son commandement militaire.Lire la suite sur jforum.fr