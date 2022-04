Un accord en vue entre la coalition et la liste arabe unifiée?

Depuis la démission d’Idit Silman, la coalition tente de trouver des solutions qui lui permettraient de se maintenir au pouvoir. En effet, à l’heure actuelle, elle ne dispose plus de la majorité et à la reprise des travaux parlementaires au mois de mai, elle court le risque d’une part de ne plus pouvoir faire voter aucune loi et d’autre part, de faire face à un vote qui entrainera l’organisation d’élections anticipées. Lire la suite sur lphinfo.com