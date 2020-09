Un accord de paix prévu entre le Koweït et Israël

Après les accords de paix signés entre les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn avec Israël il y a quelques semaines des responsables israéliens et américains affirment que d’autres pays arabes figurent dans la liste des potentiels normalisateurs qui sera annoncée prochainement. Les médias en Israël et aux Etats Unis font circuler des informations à propos d’une normalisation prévue entre le Koweït et l’état hébreu. Le président américain l’a mentionné dans une déclaration de presse de la Maison Blanche à l’occasion de l’hommage au Cheikh Sabah Ahmed Al Sabah, qui se fait soigner aux Etats Unis, et à laquelle son fils a assisté à sa place…….Détails……Lire la suite sur koide9enisrael