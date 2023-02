Un accord de paix avec le Soudan d’ici la fin de l’année

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a effectué aujourd’hui (jeudi), un voyage éclaire à Khartoum, la capitale du Soudan.

A son retour en Israël, il a annoncé: »La visite aujourd’hui au Soudan a permis de poser les bases d’un accord de paix historique avec un Etat arabe musulman stratégique. Un accord de paix entre Israël et le Soudan va promouvoir la stabilité régionale et contribuer à la sécurité nationale de l’Etat d’Israël. Il permettra aussi d’ouvrir la voie à d’autres accords avec des pays africains et au renforcement de nos liens déjà existants avec d’autres. Israël est, depuis de nombreuses années, un partenaire important dans le développement de ces pays notamment concernant les défis posés par les changements climatiques et ceux qui se posent sur le plan économique en Afrique ». Lire la suite sur lphinfo.com