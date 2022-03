Ukraine. Un article de Jean-Marc Sylvestre. « Le Rôle pivot d’Israël et des juifs de Tel Aviv, Moscou, Kiev ». 

Tous les laboratoires de recherche économique sont au diapason des experts : les sanctions économiques contre la Russie finiront par provoquer une crise économique mondiale. Tous les pays seront touchés beaucoup plus gravement que lors du Covid, mais si Poutine et les Occidentaux ne trouvent pas un compromis politique, la Russie en sortira complètement ruinée en étant exclue durablement du système globalisé dans lequel elle s’était inscrite depuis plus de 20 ans. Et dans ce cas, il lui faudra plusieurs générations pour se relever. Lire la suite sur israelvalley.com