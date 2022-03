Ukraine : Chabbat depuis le sous-sol de la synagogue

Maintes fois pendant chabbat, je me suis posée la question : que se passe-t-il maintenant en Ukraine, et avec nos frères en Ukraine en particulier. Samedi soir, Miriam Moskowitz, émissaire Habad à Kharkov, m’a écrit. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Ukraine: « Il est écrit qu’il ne faut pas pleurer le Shabbat. Mais ce chabbat j’ai échoué plusieurs fois. Vendredi soir, nous étions dans la synagogue, avec des dizaines d’autres personnes, femmes et enfants, qui vivent dans le sous-sol de la synagogue depuis le début de la guerre. C’est leur refuge. Après le Kiddouch, nous avons commencé à chanter « Ni’et Ni’et Nikau », une mélodie ‘hassidique en russe qui dit qu’il ne faut avoir peur de personne, seulement de D-ieu.

Plus tard, nous avons chanté ‘Voici ce qui est bon et ce qui est agréable, être assis ensemble entre frères’. Nous avons applaudit les cuisiniers, qui sont allés dormir dans la synagogue et se sont occupés 24h/24 et 7j/7 de nourrir tout le monde, depuis les réfugiés de Donetsk venus avec leurs enfants, jusqu’au vieil homme qui nous a rejoint car il a peur de vivre seul dans son immeuble au 5e étage.

Le samedi matin, nous avons béni le mois d’Adar 2, qui débutera cette semaine. Puis, nous avons tous dit ensemble la bénédiction : « Celui qui a fait des miracles pour nos ancêtres ». J’avais les larmes aux yeux. Oh combien de miracles avons-nous besoin en ce mois d’Adar…

Tous unis en dans notre sous-sol en Ukraine et ailleurs

A la fin de la prière du matin, nous avons une belle coutume dans la synagogue. Le président de notre communauté, Alexander Kaganovsky, félicite les membres de la communauté qui célèbrent un anniversaire ou un évènement particulier. Cette fois, il a demandé à tout le monde de garder le silence et il a dit : « Je veux remercier tous les délégués (Shli’him) qui sont restés avec nous. Pendant de nombreuses années, vous dites que vous faites partie intégrante de notre communauté, mais cette fois, vous l’avez prouvé à l’heure de vérité. Il a terminé, étouffé de larmes, dans une accolade à mon mari.

Pendant la prière de Moussaf, mon fils, Yossi, était l’officiant. Alors qu’il commençait à chanter « Il est notre Dieu », il y a eu des bruits forts de bombardements sur la périphérie de Kharkov. Les Russes tentent d’entrer dans la ville. Pendant que Yossi chante, nous avons entendu les détonations. Notre chant est devenu de plus en plus fort, afin de surmonter le bruit des bombes.

Pendant chabbat, les enfants ont décidé de porter des déguisements de Pourim. Ils ont improvisé des sketches et ont dansé. Ma fille Malka m’a expliqué après leur danse qu’elle sait pourquoi tout le monde dort maintenant ensemble au sous-sol : « Pendant Pourim, Haman a dit que les Juifs étaient dispersés partout et qu’ils n’étaient pas unis. Nous devons donc dormir ensemble pour montrer que nous sommes tous unis. ‘

Bonne semaine et bonnes nouvelles de Kharkov. »