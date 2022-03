Ukraine : Bennett réussira-t-il là où les dirigeants occidentaux ont échoué ?

Les responsables du gouvernement Bennett-Lapid estiment que le fait que le Premier ministre Naftali Bennett ait rencontré Poutine est bon pour Israël, même si cela n’entraîne pas la fin des combats.

Pour tenter d’amener les Russes à retenir leur feu dans la guerre en Ukraine, le Premier ministre Naftali Bennett s’est rendu samedi pour une série de visites et de rencontres avec des dirigeants européens. La principale ayant lieu avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Il s’agissait de la première rencontre de Poutine avec un dirigeant occidental depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février.

Après la réunion de samedi, un ministre du cabinet a déclaré que les tentatives de Bennett pour négocier entre la Russie et l’Ukraine étaient authentiques et sérieuses. Mais compte tenu de la situation actuelle, il ne faut pas trop en attendre.

« Ce n’est pas un jeu ou une série d’apparitions dans les médias », a déclaré le ministre, rejetant les critiques de la décision des hauts responsables du Likoud.

« La semaine dernière, Bennett a rencontré plusieurs dirigeants mondiaux. Il n’aurait pas été reçu au Kremlin sans cela. Le président Poutine l’apprécie et donc il [Bennett] a été le premier dirigeant occidental à obtenir un rendez-vous. Pourtant, vu la situation actuelle, il ne sera pas facile de négocier un compromis entre les deux parties. Mais la tentative est sérieuse », a déclaré le ministre.

L’image d’Israël renforcée

Un responsable diplomatique a exprimé l’espoir que les efforts de Bennett obtiendraient des résultats. Mais a ajouté que si la tentative échouait, Israël serait bénéficiaire au niveau international. Selon le responsable, le travail d’Israël dans la transmission de messages entre les parties a renforcé l’image d’Israël en tant qu’État occidental mais relativement neutre. De quoi justifier la ligne modérée de Jérusalem sur Moscou. Contrairement à la plupart des pays occidentaux, Israël n’a pas adhéré aux sanctions contre Poutine.

Le responsable a également déclaré que le but de la réunion était de servir de médiateur entre la Russie, l’Ukraine et l’Occident. À la fin de la réunion, un responsable diplomatique a déclaré que Bennett et Poutine avaient parlé des effets de la guerre sur Israël et les communautés juives. Une autre question majeure soulevée par Bennett avec Poutine était la possibilité d’autoriser tout juif russe intéressé à émigrer en Israël à le faire.

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël a déclaré à CNN que son gouvernement avait été informé à l’avance que Bennett rencontrerait Poutine et que l’Ukraine soutenait cette décision.

SOURCE: Ariel Kahana. Israël Hayom