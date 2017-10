UJFP, l’Union Juive Française pour la PAIX ou pour la PALESTINE ?

Rapide tour d’horizon proposé par le site de l’association en question. L’Union Juive Française pour la PAIX, l’UJFP. Ou, pourquoi pas, l’Union Juive Française pour la PERTE d’Israël ?

Il est vrai qu’à force de lire partout que le juif ceci, l’Israël cela, on finit par se sentir coupable de tout et n’importe quoi ! Tout de même ! Par bonheur l’instinct de survie devant tant de partialité impose de ne pas se laisser aller à cautionner un site comme celui de l’UJFP dont copiées-collées quelques annonces trouvées ce jour…

Et je ne vous impose pas tous les autres « à cotés » effrayants de partialité que l’on vous demande d’approuver en cliquant sur :

Etc., Etc., ETC.

J’en ai passé et des pires, mais… Trop, c’est trop ! D’ailleurs de quel droit l’UJFP joue-t-il les « Zorro » pro-palestiniens pour condamner à mort l’Etat Hébreu ?

Pis encore, lui imposer de se laisser anéantir sans broncher !