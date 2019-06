Twitt antisémite d’un célèbre acteur américain

La parole antisémite se libère également aux Etats-Unis, y compris dans le monde hollywoodien. Le célébre acteur américain John Cusack en est le dernier exemple.

Le héros de High Fidelity, des Ailes de l’Enfer, de Dans la Peau de John Malkovich, du Maître du Jeu et de tant d’autres films à succès a publié un twitt ouvertement antisémite, titré « Follow the money. » (« Suivez l’argent »): on y voit une main sur laquelle figure une étoile de David bleue, écrasant une groupe de personnes, et accompagnée de la légende: « Pour savoir qui vous domine, cherchez qui vous n’avez pas le droit de critiquer! »

Cette phrase faussement attribuée à Voltaire a en fait pour auteur Kevin Alfred Strom, un néonazi et négationniste américain.Lire la suite sur lphinfo.com