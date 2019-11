TV de l’Autorité palestinienne : La violence faite aux femmes

La télévision palestinienne a interviewé des experts sur les graves problèmes de viol conjugal et de violence domestique, anticipant ainsi la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce qui suit est un extrait de l’interview sur la télévision officielle de l’Autorité palestinienne:

Animateur officiel de PA TV: « Le sujet de la violence à l’égard des femmes n’est pas un autre sujet marginal, il est devenu un sujet central et le sujet de l’heure entre différents groupes et âges dans les couloirs et les cours des institutions, des écoles et des universités et même dans la rue palestinienne. Que faut-il pour mettre fin à cette violence et le problème réside-t-il dans l’absence de lois dissuasives ou bien dans quelle culture sociale dominante?

Bader Al-A’araj, professeur de sciences sociales à l’université de Birzeit: «La violence à l’égard des femmes a plusieurs raisons. La première raison… concerne la culture sociale et la domination d’une culture patriarcale qui justifie ce type de violence. Deuxièmement, l’absence de lois dissuasives définies et détaillées qui protégeront les femmes de la violence, que ce soit chez elles, dans la rue ou sur leur lieu de travail.

Il y a aussi une troisième raison. Je pense que c’est aussi important et, soit dit en passant, c’est aussi une raison globale: il y a de la tolérance surtout quand la violence est au sein de la famille. En ce sens que la personne qui attaque la femme est son parent, son mari ou son amoureux, etc. Je parle même au niveau mondial. Il existe une sorte de tolérance pour ce type de violence, car sa source est une personne proche de nous, avec laquelle nous entretenons des relations. Et cette tolérance conduit à la poursuite [de la violence] dans de nombreux cas. Bien sûr, dans de nombreux cas, certaines femmes pensent que si elles pardonnent, la violence cessera. Mais de nombreux cas indiquent une escalade et les statistiques indiquent que la violence que subissent les femmes provient généralement de personnes qu’elles connaissent et non d’inconnues. Dans la plupart des cas,

Khadija Zahran, Directrice du Département de suivi de la législation de la Commission indépendante pour les droits de l’homme (ICHR): « Il existe un certain nombre de types de violence à l’égard des femmes et de violence en général. Il existe une violence physique frappant le corps d’une personne à coups de poing ou une partie du corps, avec des outils ou un corps étranger qui est parfois fatal – certains des moyens ou outils, et parfois une arme. En d’autres termes, pas seulement des outils qui s’offrent à vous, certaines de la violence, ou un autre type de c’est ce que nous appelons la violence verbale, ce qui revient à négliger, à nier ses droits, et à refuser de reconnaître certaines des qualités et caractéristiques particulières de son partenaire de vie…

Il existe également un type de violence sexuelle, qui consiste en une agression du corps ou en un acte sexuel contre le partenaire ou une autre personne contre leur volonté. Ceci est en partie, bien sûr, si nous parlons de violence sexuelle, il y a violence verbale, violence de négligence et violence que parfois, par exemple, nous définissons le harcèlement sexuel, qui fait partie de la violence sexuelle. arrive et est aveugle- »

Animateur: « Bien. »

Khadija Zahran: « En d’autres termes, la violence familière ou l’usage le plus courant de violence est l’agression physique qui conduit à la mise à mort. Ceci n’est pas considéré – en d’autres termes, la tuerie est considérée comme le type de violence le plus extrême, mais [la violence] ne concerne pas que les types bien connus – Il n’y a pas de reconnaissance de la violence psychologique ou sexuelle dans la société palestinienne. On suppose que le mari a des droits sexuels sur sa femme et elle ne sait pas qu’il existe un concept de viol conjugal. Son corps est un droit reconnu à l’homme ou au mari. La violence psychologique s’exprime parfois par un regard ou une menace, parfois peut-être par une expression considérée – autrement dit, «tu es un animal», et il fait amusant [d’elle]. Parfois, comme le dit [Al-A’araj],

Bader Al-A’araj: «Ce type de recherche rencontre de nombreux obstacles, en particulier dans notre société, en raison de la sensibilité du sujet. Par exemple, le concept de« viol conjugal »- certains pays comme la France condamnent un mari qui Il a violé sa femme entre deux et trois ans. Pour nous, ce concept n’est pas présent dans notre conscience sociale. Parfois, lorsque j’enseigne la violence à l’égard des femmes à Birzeit et que je parle du viol conjugal, certains étudiants sont émerveillés En d’autres termes, comment quelqu’un pourrait-il violer sa femme? Par conséquent, j’ai dit que non seulement nous n’avons toujours pas de lois protégeant les femmes de la violence – certains types [de violence] ne sont même pas reconnus dans notre conscience sociale comme faisant partie des types de violence « .

[Télévision officielle de l’AP, 20 novembre 2019]