Le président Recep Tayyip Erdogan, qui n’a jamais perdu d’élections, prend le pari qu’il consolidera son emprise sur le pouvoir en Turquie, s’il sort victorieux du vote présidentiel et parlementaire historique de dimanche.

Mais gagner l'élection à laquelle il a appelé plus d'un an plus tôt pourrait ne pas être aussi simple qu'il aurait pu l'espérer.