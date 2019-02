Turquie: l’antisémitisme d’Erdogan s’est instillé dans la population

Une étude approfondie a été réalisée auprès de la population turque pour savoir quels sont les pays qu’elle considère comme une menace pour le pays. De manière prévisible, Israël arrive en seconde place derrière les Etats-Unis. Ces derniers sont honnis par la population avec 82% de citoyens qui estiment qu’ils sont des ennemis de la Turquie, et ensuite arrive Israël avec 63,3%! Les deux ennemis historiques de la Turquie – Arménie et Grèce – sont même moins détestés par les Turcs: 55,7% et 36,9%.Lire la suite sur lphinfo.com