Turquie : la popularité de Recep Erdogan en chute

Si Recep Erdogan turc se montre très « présent » sur la scène internationale, sur la scène intérieure, sa situation montre des signes inquiétants pour lui, ceci étant peut-être la cause de cela. Un sondage d’intentions de vote publié par le journal de gauche Birgün indique que le parti AKP du président turc obtiendrait aujourd’hui 32,5% des voix, soit à peine 4,3% de plus que son principal rival de l’opposition, le parti social-démocrate laïc CHP et sa coalition « Millet ».Lire la suite sur lphinfo.com