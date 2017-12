Tunisie: Ils vandalisent une exposition sur la Shoah

(Vidéo)Des activistes anti-israéliens appartenant à la branche locale de BDS ont vandalisé les couloirs de la Bibliothèque nationale de Tunis alors qu’ il y avait des affiches promouvant une exposition officielle sur la Shoah. Cet incident s’est déroulé vendredi 15 décembre 2017, alors que la police était présente dans cet établissement public relevant du ministère de la Culture.

Habib Kazdaghli, historien et universitaire tunisien, qui est chargé de la coordination de cette exposition sur la Shoah a été jeté hors de la salle par un groupe de fanatique de la cause palestinienne.

Il a affirmé en réaction à l’incident: « ces gens ont une nouvelle fois montré leur vrai visage. Ce ne sont pas des militants en faveur des droits de l’homme mais un groupe d’extrémistes qui enfreint la loi et dont le but est de réduire au silence tous ceux qui veulent découvrir cette exposition dédié à la commémoration des six millions de Juifs assassinés par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. »

« Il y a beaucoup de haine », indique l’ancien doyen de la faculté des lettres.

« On trouve ça malheureux, poursuit-il. C’est un manque de respect pour les victimes », ajoute le professeur Kazdaghli.

La loi tunisienne ne punit pas le négationnisme

Cette exposition est le fruit de deux ans et demi de travail et d’un investissement 35 milles euros de fonds européens et de l’UNESCO. L’idée est de faire venir des jeunes pour qu’ ils voient ce qu’est le traumatisme de la Shoah. Les visiteurs sont invités à découvrir les moyens de propagande qui ont amenés à crime unique dans l’histoire en raison de sa particularité et en raison de la façon dont il a été mené.

Les jeunes tunisiens n’ont pas la chance, comme le reste des jeunes dans les pays occidentaux, d’étudier à l’école sur la Shoah. Contrairement à l’Europe, la négation de la Shoah n’est pas punie dans la loi.

