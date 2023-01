 »Tsvi Tau n’est pas juif, il est un descendant de Mengele »: la femme qui avait accusé le Rav Tau de viol repart à la charge

Nehama Teena, la femme qui avait accusé le Rav Tsvi Tau de viol, a réuni aujourd’hui une conférence de presse pour révéler, selon ses dires, que le Rav Tau n’est pas juif et qu’il est un descendant de Mengele.

Teena va encore plus loin et explique que le président de la Yeshiva Har Hamor est, en réalité, un nazi qui a participé et participe encore à des réseaux de crimes de masse. Elle pense qu’il fait partie d’un groupe de nazis qui a réussi à s’inflitrer en Israël après la Shoah en se faisant passer pour Juifs.

Ces déclarations ont été accueillies avec beaucoup de scepticisme. Le Rav Tsvi Tau, est né en 1938 en Autriche. Pendant toute la durée de la Shoah, il a fui et s’est caché avec ses parents en Hollande. A la fin de la guerre, il est monté en Israël. Lire la suite sur lphinfo.com