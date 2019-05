Tsahal se prépare à la « journée de la naqba »

Tsahal est en état d’alerte le long de la clôture de sécurité mais aussi en Judée-Samarie en prévision des provocations prévues mercredi dans le cadre de la « journée de la naqba ». Des consignes strictes ont été données aux forces de sécurité pour que personne ne puisse forcer la clôture et pénétrer en territoire israélien. De même, des axes routiers ont été fermées ainsi que des sites touristiques limitrophes afin d’éviter des victimes de tirs de snipers. Sur ordre du Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou, tous les effectifs supplémentaires en hommes et en matériel déployés au début du mois de mai lors de la dernière flambée de violence ont été maintenus sur place.Lire la suite sur lphinfo.com