Tsahal rappelle les réserves face à l’offensive de Quneitra©

Israël a lancé un exercice militaire imprévu sur le Golan, dimanche 10 juin. Des milliers de réservistes de l'armée ont reçu l'ordre de se rendre immédiatement à leur poste avec tout leur équipement et de venir directement de chez eux et de leurs lieux de travail. Le fait que l'annonce soudaine de Tsahal n'ait pas fixé de calendrier pour la fin de l'exercice indique que cela a été provoqué par l'annonce par l'armée syrienne, le matin même, d'une offensive militaire majeure dans la région de Quneitra, en face de la frontière israélienne. L'annonce faisait également référence à une double offensive contre la province de Daraa à la frontière jordanienne. Les unités participantes ont été désignées comme la 4 e division blindée de l'armée syrienne pour Quneitra et la «Force du Tigre», appuyée par des éléments de la 4 e division, pour l'opération de Daraa.