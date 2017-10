Alors que je pensais qu’il n’y avait plus aucune chance de me surprendre dans l’affaire Azaria, je me suis rendu compte que même après l’annonce de sa libération anticipée, rien n’est jamais gagné !

L’état annule la subvention de fin de service militaire de Elor #Azaria. (20.000 shekels) pic.twitter.com/QgaeWywRIw — Micky (@mickyattal) October 11, 2017