Tsahal met à nu les activités de l’Iran au Liban (avec vidéos)

De plus en plus d’informations arrivent sur la récente opération de Tsahal en plein Beyrouth dans le quartier Dahariya, fief du Hezbollah. Dans une rare décision, le porte-parole de Tsahal a dévoilé jeudi une partie des informations recueillies sur les activités de l’Iran et du Hezbollah au Liban, notamment les préparatifs en vue d’une production de missiles de haute précision qui constitueraient une menace stratégique majeure pour Israël. Suite aux séries d’attaques attribuées à Tsahal contre des objectifs iraniens en Syrie, notamment pour empêcher l’acheminement d’armement stratégique vers le Liban, Téhéran veut tenter de parer à ce problème en fabriquant ces missiles sur le territoire libanais même, profitant de la bienveillance tacite des autorités.Lire la suite sur lphinfo.com