Tsahal, l’armée la plus morale du monde : l’armée israélienne sauve la vie à six civils syriens, dont quatre enfants

L’armée israélienne a accordé vendredi une aide humanitaire vitale à six civils syriens (dont quatre enfants) grièvement blessés dans les combats près du Golan syrien.

"Dans le cadre d'une opération médicale unique et complexe menée par la 210ème Division, six Syriens (dont quatre enfants) qui ont été grièvement blessés ont été amenés en Israël et ont reçu un traitement médical", a indiqué Tsahal dans un communiqué.