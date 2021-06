Tsahal frappe à Gaza après des nouveaux lancers de ballons incendiaires

Après huit nouveaux incendies provoqués durant la journée de jeudi dans le Néguev occidental , Tsahal a riposté dans la soirée dans deux endroits de la bande de Gaza : Beit Lahyia et Beit Hanoun. Aucune information pour l’instant sur les objectifs du Hamas qui ont été visés. Mercredi soir, la riposte de Tsahal avait été jugée bien trop modérée et il semble que celle de jeudi soir soit plus significative.Lire la suite sur lphinfo.com