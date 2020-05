Le secrétaire d’État américain s’est posé en matinée à l’aéroport Ben-Gourion près de Tel-Aviv et est sorti de l’appareil en portant un masque sanitaire bleu, blanc et rouge, les couleurs du drapeau américain, avant de prendre la route pour Jérusalem où il s’est entretenu avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou et son ex-rival électoral Benny Gantz. Lire la suite sur israelvalley.com