Trump, the End? Netanyahu, pas du tout inquiet à l’idée de voir Joe Biden, Président.

Se lamenter qu’en cas de départ de Donald Trump de la Maison Blanche Israël restera orphelin, seul, pauvre, n’aura plus d’ami, plus d’amour, plus de soutien des Etats Unis est une ineptie. Et c’est surtout mal connaître l’histoire des relations israélo-américaines, une histoire qui débute quelques minutes après que Ben-Gourion déclare l’indépendance d’Israël, le 15 mai 1948, quand le démocrate Harry Truman est le premier à reconnaitre le tout jeune pays. Lire la suite sur israelvalley.com