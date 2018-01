Trump sur la Shoah : “Nous ne permettrons plus jamais que cela se reproduise”

Le président américain Donald Trump a condamné vendredi l’assassinat de six millions de Juifs par les nazis, à l’occasion de la Journée internationale dédiée aux victimes juives de la Shoah.

“Demain marque le 73e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le camp de mort nazi en Pologne. Nous profitons de l’occasion pour nous rappeler la persécution systématique et l’assassinat brutal de six millions de Juifs par les nazis. Dans leurs camps de la mort et sous leur régime inhumain, les nazis ont également réduit en esclavage et tué des millions de Slaves, de Roms, de gays, de personnes handicapées, de prêtres et de chefs religieux, et d’autres qui se sont courageusement opposés à leur régime brutal”, a dénoncé le dirigeant américain dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info