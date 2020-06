Trump soutient Israël comme jamais. Par Ariel Kahana

En prenant clairement position contre la Cour pénale internationale et en l’appuyant par des sanctions qui s’appliquent également aux enquêtes de la CPI contre Israël, le 45e président se révèle une fois de plus le meilleur ami d’Israël.

Après les menaces, l’action: des années d’avertissements américains sur les enquêtes continues de la Cour pénale internationale ont incité le président américain Donald Trump à prendre des mesures sans précédent contre l’institution problématique de La Haye la semaine dernière.

Trump, étant Trump, a porté un coup direct au personnel de la CPI qui était censé enquêter sur les soldats américains actifs en Afghanistan et en Irak. Cela s’applique non seulement au personnel de la CPI, mais également à leurs biens aux États-Unis et à leurs familles, qui ne seront pas autorisés à entrer aux États-Unis.

Cette décision américaine aura des conséquences. Car cela rend les poursuites contre les soldats américains inutiles. De facto, la CPI ne pourra pas enquêter sur les événements dans lesquels ils auraient été impliqués. Il est donc probable que le dossier sera classé. En outre, et plus important encore, cette étape porte gravement atteinte à la stature de la CPI, qui essaie de gagner une légitimité internationale depuis des années. La stigmatisation du refus d’entrée aux États-Unis aura un effet. Tout pays lésé par la CPI se permettra désormais de la combattre, comme l’a fait l’Amérique.

Bensouda est allée trop loin, y compris avec Israël

Le procureur en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a craché au visage de l’Amérique lorsqu’elle a insisté pour que les enquêtes soient ouvertes. Maintenant que l’Amérique riposte, elle se noie – avec l’institution qu’elle dirige.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là.

Les sanctions de Trump incluent non seulement le personnel militaire américain, mais aussi les commandants de Tsahal. Et oui, les enquêteurs de la CPI qui se concentrent sur Israël ne seront pas autorisés à entrer aux États-Unis ni à y accéder. Concrètement, cela revient à traiter les commandants des FDI comme s’ils étaient des soldats américains.

La comparaison absolue que le président américain fait entre ses soldats et les nôtres, marque un autre nouveau sommet dans son incroyable soutien à Israël. Le cynisme ne peut pas expliquer ou moquer l’engagement total de Trump envers Israël. Trump a porté le soutien à Israël à des sommets sans précédent. Tout président américain qui lui succède et exprime son soutien à l’État juif devra s’efforcer de franchir la barre fixée par le 45e président.

Ariel Kahana est le correspondant diplomatique du journal Israel Hayom