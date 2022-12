Trump s’en prend à la communauté juive et met en garde Israël

Le personnage de Donald Trump a toujours été un mystère. Tout en étant un fervent supporter d’Israël, et en le prouvant dans les actes lorsqu’il était président – transfert de l’ambassade à Jérusalem, reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et autres subventions et soutiens – il a une attitude ambigüe avec certains antisémites et a tenu par le passé des propos qui frisaient l’antisémitisme.Lire la suite sur lphinfo.com