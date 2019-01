Trump rend hommage aux victimes de la Shoah : “Plus jamais cela !”

Le président américain Donald Trump a rendu hommage dimanche aux victimes de la Shoah à l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

“Le Troisième Reich et ses collaborateurs ont poursuivi l’élimination complète du peuple juif tout entier. Six millions de Juifs ont été systématiquement massacrés de manière horrible. Les nazis ont également asservi et assassiné des slaves, des Roms, des homosexuels, des handicapés, des chefs religieux et d’autres personnes qui s’opposaient avec courage à leur régime cruel. La brutalité de l’Holocauste était un crime contre les hommes, les femmes et les enfants. C’était un crime contre l’humanité. C’était un crime contre Dieu”, a affirmé le dirigeant américain dans un communiqué.Lire la suite sur lemondejuif.info