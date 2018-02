TRUMP persiste et signe : “Les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix”

Le président américain Donald Trump a réitéré dimanche ses critiques contre les dirigeants palestiniens, accusés de ne pas chercher à faire la paix avec les Israéliens.

S’exprimant dans les colonnes du quotidien gratuit Israël Hayom, Donald Trump a précisé que les relations israélo-américaines étaient “très bonnes” mais qu’un accord de paix avec les Palestiniens les rendraient “encore meilleures”. “Pour le moment, je dirais que les Palestiniens ne cherchent pas à faire la paix. Et je ne suis pas complètement sûr non plus qu’Israël cherche à faire la paix”, a affirmé le président au quotidien de droite. Lire la suite sur lemondejuif.info