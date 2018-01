Trump menace : “Les Palestiniens doivent le respect aux Etats-Unis”

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les Palestiniens pourraient faire face à de nouvelles réductions de l’aide des Etats-Unis s’ils persistent à refuser de négocier un accord de paix avec Israël.

“Ils nous ont manqué de respect la semaine dernière en refusant de recevoir notre excellent vice-président”, a déclaré M. Trump, lors d’une rencontre chaleureuse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Forum de Davos, en Suisse. “Nous leur avons donné des centaines de millions” et “cet argent ne leur sera plus versé à moins qu’ils s’assoient et négocient la paix”, a-t-il déclaré. Lire la suite sur lemondejuif.info