Trump : “J’ai un lien personnel avec le judaïsme”

Le président américain Donald Trump s’est entretenu jeudi au téléphone avec des dirigeants juifs et a rappelé ses actions en faveur d’Israël et de la cause juive à l’occasion des vœux pour le Nouvel an juif, Roch Hachana.

Au cours de la conférence téléphonique, le dirigeant américain s’est félicité d’avoir tenu sa promesse électorale de transférer à Jérusalem l’ambassade américaine, l’extradition vers l’Allemagne du criminel de guerre nazi Jakiw Palij, le retrait des Etats-Unis du Conseil des droits de l’homme raison de son parti pris anti-israélien et du retrait américain de l’accord nucléaire iranien.Lire la suite sur lemondejuif.info