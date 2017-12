Trump envisage de rompre tout contact avec les Palestiniens©

L’administration Trump pourrait rompre toute relation avec les Palestiniens, sans nouveau plan de paix ni d’assistance financière

Avertissement : nous croyons qu’en toute démarche d’ordre diplomatique, un Etat a toujours deux fers au feu. La personnalité de Donald Trump peut bien être ce qu’elle est, face à l’insolence de ce petit tyranneau-maître chanteur d’Abu Mazen, il n’en demeure pas moins que des esprits “éclairés” au Département d’Etat et au Conseil de Sécurité Nationale peuvent lui conseiller, à la fois, de marquer le coup, mais aussi de conserver une poire pour la soif, une fois Abbas revenu à de meilleurs “sentiments” et une compréhension à moyen terme de ses attitudes et actions à l’égard de cette “sous-province de l’islam” pour laquelle il prend les Etats-Unis d’Amérique. Sans quoi, ne donnons pas cher de la peau du petit rat Abbas face à l’éléphant Trump…Lire la suite sur jforum.fr