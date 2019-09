Trump concernant les élections israéliennes: « Je n’ai pas parlé à Netanyahu, la relation du gouvernement américain est avec Israël »

Les relations entre le président américain Donald Trump et le premier ministre Benjamin Netanyahou ont toujours été qualifiée de fortes et même de liens d’amitié. Cette relation a d’ailleurs souvent été mise en avant par Bibi lors de la campagne électorale, au point que nombre d’électeurs sur les réseaux sociaux évoquaient leur crainte de refroidissement des relations entre les Etats-Unis et Israël si un autre leader devenait premier ministre…Lire la suite sur tel-avivre.com