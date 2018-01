TRUMP clashe OBAMA sur l’IRAN : “Tout l’argent qu’il a bêtement donné aux Iraniens finance le terrorisme et va dans les poches des mollahs”

Le président américain Donald Trump a fustigé mardi la politique conciliante envers l’Iran de son prédécesseur Barack Obama.

“Les Iraniens agissent enfin contre le régime iranien brutal et corrompu. Tout l’argent qu’il a bêtement donné aux Iraniens finance le terrorisme et va dans les poches des mollahs. Tout l’argent que le président Obama a bêtement donné aux Iraniens finance le terrorisme et va dans les poches des mollahs. Le peuple a peu de nourriture, une forte inflation et pas de droits de l’homme”, a lancé sur Twitter le dirigeant américain. Lire la suite sur lemondejuif.info