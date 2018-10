Trump aux médias : “Israël m’est reconnaissant pour avoir reconnu Jérusalem, et vous dîtes que je suis antisémite ?”

Le président américain Donald Trump a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait une part de responsabilité dans le massacre antijuif de Pittsburgh et a indiqué qu’il venait de recevoir une récompense du Premier ministre israélien le remerciant d’avoir déplacé l’ambassade américaine à Jérusalem.

Dans une interview accordée à Laura Ingraham sur Fox News, Trump a ajouté que, parallèlement au fait que son gendre Jared Kushner et sa fille Ivanka étaient juifs, “je viens tout juste de recevoir une récompense de l’État d’Israël de Bibi Netanyahu, me remerciant pour avoir déplacé l’ambassade à Jérusalem, faisant de Jérusalem la capitale d’Israël, et je viens de le faire – combien de présidents ont dit qu’ils allaient le faire et ne l’ont jamais fait ?”, a-t-il souligné.Lire la suite sur lemondejuif.info