Trop top à Marseille : le Mucem vous fait découvrir le meilleur de la fiction télévisée israélienne

Du 18 au 21 octobre, le Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée (Mucem) propose une programmation de séries israéliennes primées lors de différents festivals internationaux.

[SÉRIES ISRAÉLIENNES] Dès demain et jusqu’au 21/10, découvrez des séries primées sur grand écran dans l’auditorium du @Mucem. Avec When Heroes Fly, meilleure série à @CANNESERIES, On the Spectrum, grand Prix à @FestSeriesMania, Fauda, Homeland..https://t.co/M8Vq6eAKCZ pic.twitter.com/uKK3POgr3f — Mucem (@Mucem) 17 octobre 2018

Installations et performances ponctuent ce temps fort bâti en trois séquences : “La condition féminine” (19 octobre), “Les religions” (20 octobre) et “Le conflit israélo-palestinien” (21 octobre).

Au programme : ne manquez pas On The Spectrum, singulière comédie autour de l’autisme qui a remporté le Grand prix international au festival Séries Mania en 2018 Fauda, qui revisite le conflit israélo-palestinien, en hébreu autant qu’en arabe ou encore le thriller When Heroes Fly (la dernière mission de quatre vétérans de Tsahal), prix de la meilleure série au festival CanneSéries. Enfin, le Mucem accueille en soirée d’ouverture Avi Nir (Keshet), l’une des grandes personnalités du milieu audiovisuel international, notamment producteur de la série à succès Homeland. Une conférence suivie d’une installation-performance de l’artiste Rafram Chaddad, mise en bouche idéale, avant de dévorer séries sur séries !Lire la suite sur lemondejuif.info