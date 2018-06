Tromper avec les images, Michèle Mazel©

Tromper avec les images

Par Michèle Mazel

Il fallait s’y attendre : après les fausses nouvelles, voici les fausses images. Le coup de poing à la figure du lecteur ou du spectateur. La touchante petite immigrante arrachée à sa maman et sanglotant face à un président américain diabolisé qui fait la couverture de Time Magazine, l’un des hebdomadaires les plus influents des Etats Unis. Un cliché qui a fait le tour du monde et provoqué la vertueuse indignation des bien-pensants.Lire la suite sur jforum.fr