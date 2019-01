Trois sondages suite à la création du parti de la Nouvelle Droite: résultats très constrastés

Les instituts de sondages se sont empressés de savoir quel est l’effet sur l’électorat de la décision dramatique de Naftali Benett et Ayelet Shaked de quitter Habayit Hayehoudi et créer un nouveau parti à la droite du Likoud. Les résultats indiquent qu’il est beaucoup trop tôt de se prononcer à l’heure actuelle, que le Camp national est en pleine recomposition et que des alliances tactiques seront sans doute à prévoir d’ici les élections. L’incertitude est telle que l’amplitude du score du nouveau parti de Naftali Benett et Ayelet Shaked oscille entre 6 et 14 sièges selon les études d’opinion, un écart très rare dans des sondages réalisés simultanément. Lire la suite sur lphinfo.com