Trois pays du Golfe se connectent à Israël dans la lutte contre le Covid-19

Trois États du Golfe ont contacté Israël ces dernières semaines pour recevoir des informations et une assistance dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus connue sous le nom de COVID-19 . Ces trois pays représentent la moitié des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Bahreïn et un autre État du Golfe ont contacté Sheba Medical Center à Tel Hashomer, exprimant leur intérêt pour la réponse de l’hôpital à la pandémie, et l’ambassadeur des Émirats arabes unis auprès des Nations Unies a déclaré publiquement que son gouvernement serait disposé à travailler avec Israël sur un vaccin.

« J’ai entendu à maintes reprises des dirigeants du Golfe dire » avec nos ressources et notre richesse et l’innovation israélienne, nous pouvons créer un vaccin et un remède « … Ils ont vu cette pandémie comme une opportunité de coopération entre eux et Israël », a déclaré Le rabbin Marc Schneier, qui a des liens étroits dans le golfe Persique en tant que président de l’organisation de dialogue interconfessionnel Foundation for Ethnic Understanding. «Il y a une opportunité d’unir nos forces ici. Tant de questions transcendent la politique au Moyen-Orient. »

Schneier et Yoel Hareven, directeur de la division internationale de l’hôpital Sheba, ont déclaré que Bahreïn et un autre État du Golfe, qu’ils ont refusé de nommer, se sont intéressés à la télémédecine ou aux innovations en médecine à distance en Israël et aux façons dont l’État juif a réagi à la pandémie de coronavirus.

Un troisième pays mystère

«Nous leur avons offert toute l’aide dont ils avaient besoin, même s’il s’agissait de connecter des médecins ou des infirmières, ou d’envoyer des équipes vers eux, partageant des connaissances logistiques», a déclaré Hareven. «Quelle que soit l’aide que nous puissions apporter à nos voisins, nous le ferons avec bonheur.»

Hareven a déclaré que le pays sans nom est « central et différent » dans le Golfe et « n’est pas celui dont nous avons l’habitude d’entendre parler », ajoutant qu’Israël n’est pas connu pour avoir des liens avec lui, c’est pourquoi ils gardent un profil bas.

« Il se passe beaucoup de choses au-dessus et en dessous de la surface », a déclaré Hareven, notant que les gouvernements de cette région sont très centralisés, ce qui signifie que le contact avec Sheba a eu lieu avec l’approbation des dirigeants. «Ils croient très fermement au lien avec la médecine israélienne et Israël en général.»