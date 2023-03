Trois ouvriers israéliens sont dans une carrière de pierres

Une même question pour trois ouvriers dans une carrière. Trois réponses différentes. À mon avis, c’est l’une des plus belles histoires sur la motivation et l’action. Par la journaliste Sivan Rahav Meir.

C’était une chaude journée. Trois ouvriers se tenaient dans la carrière, essuyaient la sueur de leur front et continuaient à travailler. Leur tâche consistait à tailler des pierres. Chacun tenait un lourd marteau et frappait de grosses pierres.

» Que faites-vous ? » demanda-t-on à l’un des ouvriers, et il répondit : » Moi ? Je taille des pierres « . C’est-à-dire qu’il décrit de la manière la plus simple le travail qu’il faisait.

« Et qu’est-ce que tu fais? », demanda-t-on à un autre ouvrier, et il répondit: « Je gagne ma vie. » Il trouvait déjà un but à son travail. Il ne se contentait pas de casser des pierres, il en tirait de l’argent pour acheter de la nourriture, des vêtements et d’autres choses dont il avait besoin pour sa subsistance à la fin de la journée.

C’est évident, je construis un palais !

« Et toi, qu’est-ce que tu fais dans cette carrière ? », la question était adressée à un troisième ouvrier . « Moi ? », répondit-il les yeux pétillants, « C’est évident, je construis un palais ! ».

Tout le monde a répondu correctement, mais le troisième ouvrier a compris la situation dans son ensemble, le noble objectif auquel il s’attelait. Il comprenait l’importance de chaque action, de chaque mitsva, de chaque détail du travail quotidien. Il a vu comment à la fin les petites actions que nous faisons dans la vie – construisent un grand palais.

J’ai entendu cette histoire à propos de la Parashat ha shavua , Parasha Tetsaveh. Ce texte de la Thora regorge de mitsvot et d’instructions pratiques qui peuvent sembler techniques et difficiles à suivre. Pourtant, il est tellement simple de voir plus loin que le bout de son nez. A méditer