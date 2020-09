Trois journalistes israéliens et arabes ouvrent ensemble le journal de 20h

« Si nos dirigeants le peuvent, nous aussi les journalistes le pouvons ». Yonit Levy, la présentatrice vedette israélienne ouvre ainsi son journal mardi soir.

Imaginez la scène il y a seulement 6 mois ! Trois journalistes israéliens et arabes présentent le journal en direct et simultanément. La présentatrice israélienne et ses homologues émirati et bahreini se souhaitent la bonne année dans les deux langues.

Salam Aleikoum lance Yonit Levy. Le présentateur émirati répond majestueusement: « Bonjour et chalom, bonjour du Dubai TV News Center à nos collègues de la chaîne israélienne 12. Salutations à mes collègues de Bahreïn TV également. » Le présentateur bahreïni s’est joint et a salué: « Un salut de paix de notre part à vous, de Bahrein TV News Center. C’est une nouvelle page entre le Royaume de Bahreïn et l’Etat d’Israël. »