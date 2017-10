Triple Brit Mila dans la Hassidout Sanz

Des quadruplés sont nés au début du mois d’août à l’hôpital Laniado de Netanya. Les nourrissons, trois garçons et une fille, étaient en bonne santé mais ils ont dû tout de même passer les premières semaines de leur existence dans le service des prématurés…….Détails……….

Ils sont les enfants du Rav Haïm Halevy, Hassid Sanz, et de son épouse qui est la fille de Shimon Sher, suppléant du maire de la ville et homme d’affaires connu de la Hassidout.

Un mois et demi après leur naissance, les bébés ont enfin pu rentrer à la maison.

A l’occasion de ce retour, leurs parents ont chaleureusement remercié le personnel soignant qui a pris soin de leurs enfants avec beaucoup de dévouement et de compétence.