Tribune de Yossi Melman : « Israël doit reconnaître le génocide arménien ».

Le journaliste israélien Yossi Melman vient de publier une tribune dans le magazine Foreign Policy où il demande à ce que Israël reconnaisse officiellement le génocide arménien commis par le pouvoir turc de l’époque. Selon lui, « les Arméniens et les Juifs ont été victimes de massacres prémédités et le gouvernement israélien doit faire passer la justice avant l’opportunisme politique et appeler le crime par son nom ».Lire la suite sur israelvalley.com